POL-HOL: Zeugenaufruf - Dieseldiebstahl am Bültekreisel

Holzminden (ots)

In der Nacht von Dienstag, 29.10.2024, auf Mittwoch, 30.10.2024, wurde durch einen bisher unbekannten Täter Dieselkraftstoff aus einem Bagger entwendet. Die Tatzeit kann von 17.00 Uhr am Nachmittag bis 07.30 Uhr am nächsten Morgen eingegrenzt werden. Der Bagger befand sich auf der Baustelle am "Bültekreisel". Die gesamte Schadenshöhe wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Personen/Fahrzeuge/ Wahrnehmungen im genannten Zeitraum festgestellt haben, sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531-958-0, per Email an poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de oder mittels Online-Wache (www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de) in Verbindung zu setzen.

