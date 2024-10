Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Montag (21.10.2024) zwei Papiermülltonnen an der Austraße in Brand geraten. Mehrere Zeugen meldeten gegen 13:30 Uhr zwei brennende Mülltonnen hinter einem Wohnhaus. Alarmierte Rettungskräfte löschten das Feuer und verhinderten so ein Übergreifen auf das Gebäude. Der entstandene Schaden wird auf zirka 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

