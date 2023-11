Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf Bundesstraße 65

Bückeburg (ots)

(ma)

Großes Glück hatte am heutigen Dienstag ein 46jähriger Autofahrer aus Löhne, der aus Richtung Minden kommend in Fahrtrichtung Bückeburg unterwegs war. Der Fahrer des Kia beabsichtigte an der Abfahrt Achum abzufahren, was er allerdings nicht schaffte, weil ihm plötzlich sehr stark übel wurde.

Nachfolgende Autofahrer berichteten der Polizei Bückeburg, dass der Pkw KIA schließlich nach der Abfahrt Achum unkontrollierte Fahrbewegungen machte, auf die Gegenfahrbahn geriet und mit der Schutzplanke kollidierte. Letztendlich kam das Auto, dass linksseitig der Gegenfahrbahn einen Grünstreifen mit Leitpfosten überfuhr, in einem angrenzenden Gebüsch zum Stehen.

Da sich der Löhner an den Unfallverlauf nicht mehr erinnern konnte, ist es möglich, dass der 46jährige kurzfristig das Bewußtsein verloren hatte. Die Polizei Bückeburg geht derzeit von einer krankheitsbedingten Unfallursache aus. Der Löhner ist mit einem Rettungswagen in das Schaumburger Klinikum gebracht worden.

Bislang liegen keine Erkenntnisse vor, dass andere Fahrzeugführer gefährdet oder behindert wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell