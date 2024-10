Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Samstag (26.10.2024) kam es in der Gartenstraße in Hameln, gegen 07:10 Uhr, zu einer Kollision zwischen mehreren Fahrzeugen. Ein Fahrzeugführer, der aus einer Hofeinfahrt auf die Gartenstraße fuhr, beachtete nicht den bevorrechtigten Transporter, der die Gartenstraße in Richtung Steigerturm befuhr. Der Transporter versuchte nach links auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit dem einfahrenden Fahrzeug nicht mehr vermeiden und kollidierte dann mit zwei weiteren seitlich geparkten Fahrzeugen auf der linken Straßenseite. Der Verursacher entfernte sich nach kurzem Stopp von der Unfallstelle. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt. Nach ersten Schätzungen dürfte der Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Hameln unter 05151-933-222 in Verbindung zu setzen.

