Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heckscheibe eingeschlagen

Germersheim (ots)

Am Dienstag im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 14:50 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Heckscheibe an einem Pkw, welcher auf einem Parkplatz an der Rheinbrückenstraße in Germersheim abgestellt war. Es wird aktuell von einer Sachbeschädigung und nicht von einem Einbruch in das Fahrzeug ausgegangen.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell