Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Montag (28.10.2024) im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 19:30 Uhr unerlaubt Zutritt in ein Einfamilienhaus im Bognerweg in Hameln. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Eigentümerin aus und drangen durch gewaltsames Öffnen des Kellerfensters in deren Wohnhaus ein. Anschließend durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Diebesgut im vierstelligen Bereich. Der Kriminaldienst der Polizei Hameln hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 mit der Polizei in Hameln in Verbindung zu setzen.

In der dunklen Jahreshälfte kommt es vermehrt zu Einbrüchen. Die Polizei rät daher: Wenn Sie Ihr Haus verlassen, denken Sie daran, Ihre Haustür abzuschließen. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Achten Sie in der Nachbarschaft gegenseitig aufeinander und melden Sie Auffälligkeiten Ihrer zuständigen Polizeibehörde.

Weitere Informationen findet sich unter www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de.

