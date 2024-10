Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pedelec Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Hameln (ots)

Am Dienstag (29.10.2024) kam es gegen 03:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann aus Hameln befuhr die Straße "Zum Schweineberg" in Hameln im Beisein zweier Arbeitskollegen mit seinem Pedelec. Nach jetzigen Erkenntnissen geriet der Hamelner alleinbeteiligt in einer Linkskurve auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Durch den Sturz erlitt der Mann aus Hameln schwere Verletzungen und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Am Pedelec entstanden geringer Sachschaden.

