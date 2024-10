Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Roter Opel beschädigt - Polizei sucht Zeugen zur Verkehrsunfallflucht

Bodenwerder (ots)

Am Freitag (25.10.2024) kam es in Bodenwerder in der Straße "Im Hagen", zwischen 07.45 und 13.30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Parkplatz in Höhe des Hinterausganges der dortigen Sparkasse kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter, roter Opel beschädigt wurde. Das Heck des Fahrzeuges wurde nach jetzigen Erkenntnissen durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der Fahrer entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Rufnummer 05533-40831-0 in Verbindung zu setzen.

