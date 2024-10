POL-HOL: Diebstahl in Lebensmittelgeschäft - Tatverdächtiger gefasst

Bad Pyrmont (ots) - Am Freitag (25.10.2024) verschaffte sich ein unbekannter Täter, gegen 19:30 Uhr, unbemerkt Zutritt in eine Wohnung in der Herminenstraße in Bad Pyrmont. Der 66-jährige Wohnungsinhaber hatte nach jetzigen Erkenntnissen versehentlich den Wohnungsschlüssen außerhalb seiner Wohnung im ...

mehr