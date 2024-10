Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 50-Jähriger versucht Polizeikontrolle zu entkommen

Holzminden/ Lauenförde (ots)

Am Sonntag (27.10.2024) wurden die Einsatzkräfte der Polizei Holzminden im Rahmen der Streifenfahrt, gegen 21:45 Uhr, auf einen schwarzen Ford in Lauenförde aufmerksam. Die Polizeibeamten entschieden sich das Fahrzeug zu kontrollieren. Trotz deutlicher Anhaltesignale beschleunige der 50-jährige Fahrzeugführer das Auto, überholte das Einsatzfahrzeug und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Flucht mit dem Fahrzeug endete nach einigen Kilometern auf einem morastigen Waldweg, in dem sich der Mann aus Bodenfelde mit seinem Fahrzeug festfuhr. Zunächst versuchte der 50-jährige die Flucht zu Fuß fortzuführen, konnte jedoch dann durch die Einsatzkräfte der Polizei Holzminden gestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann das Fahrzeug ohne gültigen Führerschein und nach jetzigen Erkenntnissen unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Der Bodenfelder wurde zur Dienststelle verbracht. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Die eingesetzten Beamten haben Strafverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugführer muss sich nun der Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des illegalen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem Mann aus Bodenfelde außerdem Betäubungsmittel in geringen Mengen aufgefunden, wodurch er sich ebenso aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erklären muss.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell