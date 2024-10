Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schmuck aus Schlafzimmer entwendet

Emmerthal (ots)

Am Donnerstag (24.10.24) kam es im Aerzener Weg in Emmerthal zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus. Ein unbekannter, männlicher Täter verschaffte sich, gegen 11:40 Uhr, durch die offen stehenden Hauseingangstür Zugang in das Einfamilienhaus und anschließend in das Schlafzimmer der 87- und 86-jährigen Geschädigten. Im Schlafzimmer entwendet der Täter Schmuck im vierstelligen Wertbereich. Noch während sich der Täter im Schlafzimmer befand, wurde er durch den Geschädigten entdeckt und angesprochen. Hierbei gab dieser an, dass er als Schrotthändler unterwegs sei. Anschließend entfernte er sich fußläufig aus dem Einfamilienhaus in Richtung Minkener Straße in Emmerthal. Eine eingeleitete Fahndung der Einsatzkräfte der Polizei verlief ergebnislos. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 170-175 cm groß, circa 40 Jahre alt. Der Mann hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild, eine kräftige Statur. Er trug dunkle Haare und einen dunklen Bart und war mit einer hellblauen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 zu melden.

