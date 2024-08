LPI-NDH: Tierquälerei Breitenbach

Langula (ots) - Am Donnerstag befuhr ein 38-jähriger Autofahrer gegen 23.50 Uhr die Landstraße 1016 aus Richtung Langula in Richtung Nazza, als er die Kontrolle über seinen Pkw verlor und dieser von der Fahrbahn abkam. Das Auto kollidierte in weiterer Folge mit einer angrenzenden Steinwand und einem Leitpfosten. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vor Ort durch die Rettungsgeräte versorgt, blieben aber unverletzt. An ...

