Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Harztor (ots)

Eine 62-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sie beabsichtigte gegen 18.45 Uhr aus Richtung Albertstraße über die Große Bahnhofstraße in Richtung Am Sportplatz zu fahren. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es zur Kollision mit dem Motorrad eines 20-Jährigen, der die Große Bahnhofsstraße befuhr. Die Radfahrerin kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallherganges und der Unfallursache dauern an.

