Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgefahren und geflüchtet

Mühlhausen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag in Mühlhausen ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Fahrer eines Skoda befuhr gegen 15.50 Uhr die Felchtaer Straße aus Richtung Untermarkt kommend in Richtung Bastmarkt. Als der Fahrer des Skoda verkehrsbedingt halten musste, fuhr der dahinter befindliche Autofahrer auf. Als beide Unfallbeteiligten ihre Personalien in einer Parklücke weiter vorn austauschen wollten, um den Verkehr nicht zu behindern, entfernte sich der unbekannte Autofahrer, der auf den Skoda aufgefahren war, unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dessen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben.

Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen, welches auffuhr? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0198093

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell