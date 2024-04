LPI-J: Kompletträder entwendet

Hermsdorf (ots) - Unbekannte Täter scheiterten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Versuch eine Schiebetür eines Mercedes Transporters aufzuhebeln. Das Fahrzeug parkte im Bereich des Garagenkomplexes im Grünstädter Platz in Hermsdorf. Der verursachte Schaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt. Hinweise zum versuchten Diebstahl bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428-640 oder jede andere ...

mehr