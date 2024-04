Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flucht vor Polizei endet mit mehreren Anzeigen

Weimar (ots)

Weimar: Donnerstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, wollten Beamte einen Fahrer eines Kleinkraftrades im Bereich der Friedensstraße und Karl-Liebknecht-Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der junge Fahrer jedoch entzog sich der anberaumten Kontrolle und beschleunigte sein Zweirad. In der Folge entwickelte sich durch das Weimarer Stadtgebiet eine Nacheile. So fuhr man über den Weimarplatz, Weimarhallenpark, Kongresszentrum, Schwanseestraße und Graben bis hin zur Kirchgasse. Hierbei legte der Fahrer eine für andere Verkehrsteilnehmer gefährdende Fahrweise an den Tag. Ob es zu konkrete Gefährdungsmomenten für anderer Verkehrsteilnehmer kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der 20-jährige Fahrzeugführer indes konnte an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Jedoch schlug ein durchgeführter Drogentest positiv auf mehrere Substanzen an. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt. Zeugen des Sachverhaltes sowie etwaige Geschädigte, welche durch den Zweiradfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar unter 03643 882 0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 93216/2024, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell