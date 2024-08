Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Strohballen beladener Anhänger kippt

Ichstedt (ots)

Ein vollbeladener Anhänger mit Strohballen ist am Donnerstagnachmittag im Kyffhäuserkreis umgekippt. Kurz vor 14 Uhr war der Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine auf der Straße aus Richtung Ichstedt kommend unterwegs. Als er nach links auf die Landstraße 1172 in Richtung Artern abbiegen wollte, kippt der Anhänger, wobei eine Leitplanke und ein Zaun am Fahrbahnrand beschädigt wurden. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an Zaun und Leitplanke beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

