LPI-NDH: Carport in Flammen

Rockensußra (ots) - Am Donnerstagmorgen war ein Autofahrer gegen 4.30 Uhr auf der Bundesstraße 249 aus Richtung Schlotheim in Richtung Rockensußra unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein über die Fahrbahn lief. Der Pkw kollidierte mit dem Wildtier und kam in weiterer Folge von der Straße ab. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Auto entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Pkw musste ...

