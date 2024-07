Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Brand in Lagerhalle

Bleicherode (ots)

Am Mittwoch rückten Polizei und Feuerwehr kurz vor 12 Uhr zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Erzbergstraße aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen ablöschen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge beläuft sich die Schadenshöhe auf mehrere tausend Euro. Wer Hinweise zu dem Brand geben kann oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lagerhalle bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0196730

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell