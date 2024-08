Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Donndorf (ots)

Ein 56-jähriger Autofahrer war am Donnerstag, gegen 7.45 Uhr, auf der Straße aus Richtung Schönewerda kommend unterwegs. Als er nach links auf die Landstraße 1215 in Richtung Donndorf auffahren wollte, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Auto einer 20-Jährigen, welche die Landstraße 1215 aus Richtung Donndorf in Richtung Nausitz befuhr. Der 56-Jährige und die 20 Jahre alte Autofahrern erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

