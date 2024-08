Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Unbekannter erbeutet Bargeld aus Wohnung

Bad Langensalza (ots)

In Bad Langensalza gab sich ein bislang unbekannter Täter als Polizeibeamter aus und verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt in eine Wohnung. Dort verwickelte er den Geschädigten in ein Gespräch, lenkte ihn ab und erbeutete Bargeld aus dessen Wohnung. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, gegen 10 Uhr, im Bereich der Burggasse.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 1,75 m groß - dunkle Haare - etwa 50 Jahre alt - Bekleidung: blaues Shirt, dunkle Hose

Wer Beobachtungen zu der Tat machen konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0196829

