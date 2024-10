POL-HM: Beteiligter und Zeugen zu einer Unfallflucht zwischen einem Radfahrer und Fußgängerin gesucht

Emmerthal (ots) - Am Donnerstag (24.10.24) kam es im Aerzener Weg in Emmerthal zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus. Ein unbekannter, männlicher Täter verschaffte sich, gegen 11:40 Uhr, durch die offen stehenden Hauseingangstür Zugang in das Einfamilienhaus und anschließend in das Schlafzimmer der 87- und 86-jährigen Geschädigten. Im Schlafzimmer entwendet der Täter Schmuck im vierstelligen Wertbereich. ...

