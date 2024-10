Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall auf Landesstraße 431 bei Emmerthal

Emmerthal (ots)

Am Dienstag (29.10.2024) kam es auf der Landesstraße 431 zwischen Amelgatzen und Hämelschenburg um 06:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Hamelner befuhr die Landesstraße aus Hämelschenburg kommend und geriet dabei aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Hamelner nach jetzigen Erkenntnissen seitlich mit einem entgegenkommenden Fiat und anschließend frontal mit einem dahinter fahrenden Ford Ranger. Die Ursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Der Fiat war mit einer 23-jährigen Frau aus Bad Pyrmont und der Ford Ranger mit einem 39-jährigen Mann aus Bad Pyrmont besetzt. Der Hamelner wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Mann musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Frau aus Bad Pyrmont erlitt leichte Verletzungen. Der 39-Jährige Bad Pyrmonter blieb unverletzt. Die Landesstraße war für die Verkehrsunfallaufnahme, Fahrbahnreinigung und Fahrzeugbergung für mehrere Stunden voll gesperrt.

