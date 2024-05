Ulm (ots) - Gegen 7.45 Uhr rückte die Feuerwehr in die Straße Grünweiler aus. Dort stand eine Thuja-Hecke in Flammen. Die Rettungskräfte hatten das Feuer schnell gelöscht. Auf einer Länge von zehn Metern gerieten rund 20 Thuja mit vier Meter Höhe in Brand. An den Lebensbäumen waren hauptsächlich die Nadeln ...

mehr