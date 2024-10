Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Bedrohungslage im Hottenbergsfeld in Hameln

Hameln (ots)

Am Mittwoch (30.10.2024) verständigte ein Mann aus Hannover, gegen 12:50 Uhr, die Polizei in Hameln und gab an, dass seine Schwester im Hottenbergsfeld durch ihren Ehemann bedroht werde und dieser im Besitz einer Schusswaffe sei. Die Kinder der Eheleute befänden sich ebenfalls vor Ort. Die Einsatzkräfte der Polizei Hameln begaben sich unmittelbar zum Hottenbergsfeld und konnten dort die Eheleute vor der Wohnanschrift antreffen. Das Opfer wies starke Verletzungen im Gesicht auf. Der 29-jährige Hamelner konnte durch die Einsatzkräfte noch vor Ort festgenommen werden. Weitere verletzte Personen konnten nicht angetroffen werden. Die Kinder blieben unverletzt. Der Hamelner wurde zwecks polizeilicher Maßnahmen zur Polizeidienststelle in Hameln verbracht. Die Ermittlungen bezüglich der Schusswaffe dauern weiter an.

