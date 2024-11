Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 14-Jähriger beschädigt Damenrad - Eigentümer gesucht

Bad Pyrmont/ Aerzen (ots)

Bereits Mitte September (14.09.2024) beschädigte ein Jugendlicher aus Bad Münder, gegen 15:00 Uhr, vor der Sparkasse in Aerzen ein Damenrad. Der 14-Jährige beschädigte dabei mit einem Messer den Vorder- und Hinterreifen des Rades. Der Eigentümer des Fahrrades ist derzeit unbekannt. Der Beschuldigte stieg anschließend in einen Linienbus ein und entfernte sich von der Tatörtlichkeit. An einer Bushaltestelle in Groß Berkel konnte er durch die Einsatzkräfte der Polizei im Bus angetroffen und identifiziert werden. Die Polizei Bad Pyrmont sucht nun nach den Geschädigten. Dieser oder Personen, die Hinweise zum Geschädigten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Pyrmont unter der Rufnummer 05281 98990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell