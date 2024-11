Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zwei Autos innerhalb weniger Stunden entwendet

Hameln (ots)

Am Montag (04.11.2024) kam es zwischen 00:30 Uhr und 05:00 Uhr in der Breslauer Allee in Hameln zu einem Diebstahl eines Pkw Mazda. Innerhalb desselben Tatzeitraumes wurde ein weiterer Mazda im Hamelner Stadtgebiet entwendet.

Am frühen Montagmorgen stellte der Geschädigte den Diebstahl seines blauen Pkw Mazda CX-5 fest, welcher auf einem Parkplatz vor der Sporthalle "Hameln-West", nahe der Breslauer Allee, abgestellt war. Dort wurde das Fahrzeug von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern entwendet.

Im Meyers Grund in Hameln wurde ein grauer Mazda CX-5 ebenfalls durch bislang unbekannte Täter gestohlen. Das Auto war am Straßenrand abgestellt. Der Geschädigte bemerkte das Fehlen des Fahrzeugs ebenfalls in den frühen Morgenstunden und informierte die Polizei. Einsatzkräfte aus Hameln haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000EUR geschätzt.

Zeugen, die relevante Angaben zu den beiden Vorfällen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

