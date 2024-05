Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Sachbeschädigung an Zigarettenautomat

Mainz (ots)

In den Morgenstunden des 20.05.2024 wurde gegen 02:50 Uhr ein Anwohner in der Berliner Straße in Mainz durch ein lautes Geräusch geweckt. Kurz darauf stellte dieser drei Personen an einem Zigarettenautomaten fest, welche auf diesen gewaltsam einwirkten. Nachdem von den Personen wahrgenommen wurde, dass die Polizei alarmiert worden sei, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Die Polizeibeamten konnten daraufhin vor Ort einen beschädigten Zigarettenautomaten vorfinden.

Derzeit ist unklar, ob die Zielrichtung der derzeit unbekannten Täter die Sachbeschädigung des Zigarettenautomaten war, oder sogar ein Aufbruch des Automaten im Vordergrund stand.

Zur Erhellung des Sachverhalts werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 1 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell