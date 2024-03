POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung am 11.03.2024

Neuenrade (ots) - In der Zeit von Samstagnacht bis Samstagnachmittag zerkratzten unbekannte Täter einen grauen und einen blauen Seat, welche in der Straße Wemensiepen geparkt waren. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an Kfz. (zap) Täterhinweise nimmt die Polizeiwache Werdohl unter der 02392 / 93990 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr