Cloppenburg / Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 23. November 2024, 16:00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Pirna mit seinem Pkw die Taubenstraße entlang, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Weiterfahrt wurde untersagt.

Garrel / Fahren unter Alkoholeinfluss

Bei der Kontrolle eines 62-jährigen PKW-Fahrers aus Garrel wurde am Samstag, 23.11.2024, gegen 19:40 Uhr, auf der Nikolauslausstraße in Garrel Alkoholeinfluss festgestellt. Der Test ergab einen Wert von 4,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Führerschein und PKW-Schlüssel wurden sichergestellt.

Emstek / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 23.11.2024, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 39- jähriger Mann aus Vechta die Otto-Hahn-Straße in Emstek. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle durch die Polizeibeamten wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer aktuellen Fahrerlaubnis ist.

Cloppenburg / Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 24. November 2024, 01:00 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw den Kessener Weg entlang, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Weiterfahrt wurde untersagt. Cloppenburg / Diebstahl eines Kennzeichenpaares Am Samstag, 23.11.0204, wurde in dem Zeitraum zwischen 19:00-21:00 Uhr ein Kennzeichenpaar von einem Pkw entwendet. Dieser befand sich auf einem Parkplatz an dem Hagenweg in Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

