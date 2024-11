Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am 19. November 2024

Am 19. November 2024, gegen 07:40 Uhr kam es in Neuenkirchen-Vörden zu einem Verkehrsunfall, bei welchem mehrere Personen verletzt worden sind, Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5912945 Der 76-jährige Mann aus Damme erlag am Sonntag, 24. November 2024, seinen schweren Verletzungen.

Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten am 09. November 2024

Am 09. November 2024, gegen 15:54 Uhr, kam es in Cloppenburg (Osnabrücker Straße) zu einem Verkehrsunfall bei welchem mehrere Personen zum Teil schwerverletzt wurden. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5905022 Der 84-jährige Unfallbeteiligte (Mitfahrer im Pkw Skoda) erlag am Freitag, 22. November 2024, seinen schweren Verletzungen.

