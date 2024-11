Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Drei Einbrüche - Schulgebäude, Bäckerei und ein weiteres Geschäft betroffen

Ratzeburg (ots)

18. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.11 - 17.11.2024 - Geesthacht

In der Zeit vom 15.11.2024 bis zum 17.11.2024 kam es zu drei Einbrüchen bzw. Einbruchversuchen in der Bergedorfer Straße sowie in der Straße "Dösselbuschberg" in Geesthacht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand öffneten am 17.11.2024, gegen 04:10 Uhr, drei unbekannte Täter gewaltsam eine verglaste Schiebetür zu einem Geschäft in der Bergedorfer Straße und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden wir auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Zur Art und Umfang des Stehlguts können derzeit keine Angaben gemacht werden.

In der Zeit zwischen Samstag (16.11.2024), 18:10 Uhr, und Sonntag (17.11.2024), 04:30 Uhr, kam es, ebenfalls in der Bergedorfer Straße, zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei. Der oder die unbekannten Täter betraten gewaltsam das Bäckerei-Geschäft durch einen Nebeneingang und durchsuchten das Gebäude nach möglichem Stehlgut. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

In der Straße "Dösselbuschberg" wurde ein Fenster eines dortigen Schulgebäudes gewaltsam geöffnet, aber offenbar nichts entwendet. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen dem 15.11.2024, 17.30 Uhr, und dem 17.11.2024, 11.00 Uhr.

Die Kriminalpolizei Geesthacht sucht Zeugen! Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 04152/80030 oder per E-Mail: Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell