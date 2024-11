POL-RZ: Alarm vertrieb den Einbrecher

Ratzeburg (ots) - 19. November 2024 | Kreis Stormarn - 15.11.2024 - Oststeinbek Am vergangenen Freitagabend (18.11. 2024) ist es gegen 18.45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Birkenhain" in Oststeinbek gekommen. Ein unbekannter Täter drang über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus ein. Dies blieb allerdings nicht unbemerkt von einem aufmerksamen Nachbar, der verdächtige ...

mehr