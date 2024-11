Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pedelec-Fahrer angefahren und leicht verletzt - Polizei sucht Unfallverursacher

Ratzeburg (ots)

18. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 18.11.2024 - Lanze

Heute Morgen ereignete sich auf der Dorfstraße in Lanze ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne dem Mann zu helfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 06.10 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lauenburger mit seinem Pedelec die Dorfstraße in Lanze, aus Richtung B 5 kommend. Von einem hinter ihm fahrenden dunklen PKW-Kombi wurde der Lauenburger jedoch beim Überholen touchiert. In der Folge stürzte er auf die Fahrbahn und blieb dort verletzt liegen. Der Unfallverursacher hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Lanze fort. Bedingt durch den Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

In diesem Zusammenhang ermitteln die Beamten der Polizeistation Lauenburg unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen dunklen PKW-Kombi machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04153/3071-0 zu melden.

