POL-RZ: Dieb auf frischer Tat ertappt - Am nächsten Tag in die Hauptverhandlung

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

15. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.11.2024 Aumühle

Donnerstagmittag (14.11.2024) gegen 12.05 Uhr kam es in der Dora-Specht-Allee in Aumühle zu einem Diebstahl, bei dem der Täter auf frischer Tat ertappt wurde. Bereits am heutigen Tag (15.11.2024) kam es zur Hauptverhandlung beim Amtsgericht Reinbek. Der Täter wurde zu einer mehrmonatigen Haftstrafe, ohne Bewährung, verurteilt.

Ein 54 Jahre alter Mann hat gestern Mittag ein Wohnhaus in der Dora-Specht-Allee durch die unverschlossene Haustür betreten, während die Bewohner zu Hause waren. Er konnte unbemerkt aus einem Portemonnaie Bargeld entnehmen. Unmittelbar danach wurde er entdeckt und angesprochen. Der Täter gab zu, dass er das Geld entwendet hat und gab es daraufhin der Eigentümerin zurück.

Die hinzugerufenen Beamten nahmen den Dieb nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck vorläufig fest, da dieser über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, in der Vergangenheit bereits mehrfach im Bereich der Eigentumskriminalität in Erscheinung getreten und vor Kurzem erst aus der Haft entlassen worden ist. Er blieb über Nacht im Polizeigewahrsam und schon am nächsten Tag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den 54-Jährigen eine Hauptverhandlung im beschleunigten Verfahren bei dem Amtsgericht Reinbek durchgeführt. Der Richter verhängte eine Freiheitsstraße von 5 Monaten gegen den 54-jährigen Mann. Er wurde anschließend der JVA Lübeck zugeführt.

Hinweis: Das beschleunigte Verfahren gem. § 417 Strafprozessordnung (StPO) ist eine besondere Verfahrensart vor dem Strafrichter und dem Schöffengericht zur effektiven Abarbeitung einfacher Sachverhalte mit klarer Beweislage, die zur sofortigen Verhandlung geeignet sind.

