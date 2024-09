Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240901 - 0852 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Autos in Flammen

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitagabend (30. August 2024) steckte ein bislang Unbekannter in der Mainzer Landstraße mehrere Autos in Brand. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 22:30 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil er in der Mainzer Landstraße, Höhe Hausnummer 33, einen Mann dabei beobachtet habe, wie dieser eine Flüssigkeit über einen dort geparkten Smart ausschüttete und diese in der Folge entzündete. Noch vor dem Eintreffen der Polizei gelang es dem Brandstifter, unerkannt zu entkommen. Die daraufhin initiierten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten griff das Feuer noch auf ein weiteres Auto über. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Auch die Fassade des Gebäudes, vor dem die beiden Autos geparkt waren, wurde durch Hitze und Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Der Täter wird vom Zeugen wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 25 Jahre alt, 175-185 cm groß, schwarze Haare und Vollbart; bekleidet mit schwarzer Baseballkappe, schwarzer Daunenjacke, Dunkelblauer Jogginghose und schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755 5 31 10 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell