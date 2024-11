Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche im Kreis Herzogtum Lauenburg - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

15. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.11.2024 - Geesthacht / Lauenburg

In den Abendstunden des gestrigen Donnerstages (14.11.2024) kam es im Narzissenweg und im Hoogezand-Sappemeer-Ring in Geesthacht zu Einbrüchen. Auch in Lauenburg/Elbe wurde im Tagesverlauf im Büchener Weg eingebrochen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind der oder die unbekannten Täter zwischen 17:20 Uhr und 17:45 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Narzissenweg eingedrungen. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit zwischen 20:15 Uhr 21:30 Uhr im Hoogezand-Sappemeer-Ring. Der oder die Täter brachen gewaltsam ein Fenster auf. Beide Objekte wurden nach Wertgegenständen durchsucht. In dem Zusammenhang wurden gegen 21:35 Uhr der Polizei zwei verdächtige Personen im Hoogezand-Sappemeer-Ring gemeldet, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten. Beide konnten als dunkel gekleidet und maskiert beschrieben werden. Einer der beiden Verdächtigen soll schwarze Schuhe mit weißer Umrandung der Sohlen und weißen Schnürsenkeln getragen sowie eine braune Umhängetasche bei sich gehabt haben. Intensive Fahndungsmaßnahmen, auch mit einem Hubschrauber, führten nicht zur Ergreifung der Täter.

Im Büchener Weg in Lauenburg kam es in der Zeit zwischen 07:00 Uhr 13:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter öffneten ein Fenster gewaltsam und gelangten in das Wohnhaus.

Bei einem der Einbrüche wurde eine Langwaffe entwendet. Nähere Angaben zu weiterem Stehlgut oder zu Schadenshöhen können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 040/ 727707-0 und per E-Mail: Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

