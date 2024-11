Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl von Fahrzeugteilen - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

14. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.11.2024 - Geesthacht

In der Nacht von Mittwoch (13.11.2024) auf Donnerstag (14.11.2024) kam es in Geesthacht zu Diebstählen an Kraftfahrzeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden in der Wilhelm-Holert-Straße an zwei geparkten Pkw (BMW und Audi) die Außenspiegelgläser demontiert und entwendet. In dem Zusammenhang nahm, gegen 02:50 Uhr, eine Zeugin ein Geräusch aus Richtung eines Carports wahr. Es wurden zwei Tatverdächtige gesehen, die in unbekannte Richtung flüchteten. Der Wert des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wilhelm-Holert-Straße beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/8003-0 oder per E-Mail: Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell