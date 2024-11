Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch am helllichten Tag - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

13. November 2024 | Kreis Stormarn - 12.11.2024 - Ammersbek

Am Dienstagvormittag (12.11.2024) kam es in Ammersbek, Ortsteil Lottbek, in der Straße "Am Wolkenbarg" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand nutzten der oder die unbekannten Täter die kurze Abwesenheit der Hausbewohner und brachen in der Zeit zwischen 09:20 Uhr und 11:30 Uhr ein Fenster gewaltsam auf. Anschließend wurden die Räume im Haus durchsucht. Zum Stehlgut und zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum im Bereich "Am Wolkenbarg" in Ammersbek verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienlichen Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder per E-Mail: Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell