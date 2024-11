Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl von Kupferrohren vereitelt - Drei Festnahmen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

12. November 2024 | Kreis Stormarn - 09.11.2024 - Reinfeld

Am Samstagabend (09.11.2024) kam auf einem Firmengelände in der Krögerkoppel in Reinfeld zu einem versuchten Diebstahl. Drei Tatverdächtige konnten festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen überwand einer der Täter einen Zaun zum Firmengelände und suchte dort gelagertes Altmetall zusammen. Die alarmierten Beamten konnten einen 49-Jährigen noch auf dem Firmengelände antreffen und vorläufig festnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 3,34 Promille. Darüber hinaus wurden durch die Polizei weitere Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, da sich Hinweise auf weitere Täter ergaben. Es konnten daraufhin in direkter Tatortnähe zwei weitere männliche Tatverdächtige (16 und 25 Jahre alt) in einem Pkw angetroffen und festgenommen werden. Die Tatverdächtigen wurden zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu einer Polizeidienststelle verbracht. Der 16-jährige Tatverdächtige wurde anschließend in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck erfolgte eine Vorführung der beiden 25- und 49-jährigen Tatverdächtigen beim Haftrichter des Amtsgerichtes Lübeck. Es wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen, welche gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Timo Knorr, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell