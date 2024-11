Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl in Mölln gesucht - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

12. November 2024 | Kreis Stormarn - 11.11.2024 - Mölln

Am frühen Montagmorgen (11.11.2024) wurde in Mölln, in der Straße Hempschört, ein Pkw Mercedes entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten gegen 04:15 Uhr unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes S350 mit RZ-Kennzeichen. Der Mercedes war am Fahrbahnrand geparkt.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs geben können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer: 04541/809-0 oder per E-Mail: Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

