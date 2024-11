POL-RZ: Mercedes in Reinbek entwendet und in Hohenhorn aufgefunden - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 08. November 2024 | Kreis Stormarn - 06.-07.11.2024 - Ahrensburg / Trittau Die Kriminalpolizei ermittelt wegen zwei Trickdiebstählen, die sich am 06.11.2024, gegen 16.00 Uhr in Ahrensburg und am 07.11.2024, gegen 12.30 Uhr in Trittau ereignet haben. Durch einen sog. "Wechseltrick" haben zwei Unbekannte in beiden Fällen Bargeld erbeutet. In Ahrensburg, in der Manfred-Samusch-Straße, auf dem ...

mehr