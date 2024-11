Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wechselgeld-Betrüger unterwegs, Tipps Ihrer Polizei

Ratzeburg (ots)

08. November 2024 | Kreis Stormarn - 06.-07.11.2024 - Ahrensburg / Trittau Die Kriminalpolizei ermittelt wegen zwei Trickdiebstählen, die sich am 06.11.2024, gegen 16.00 Uhr in Ahrensburg und am 07.11.2024, gegen 12.30 Uhr in Trittau ereignet haben.

Durch einen sog. "Wechseltrick" haben zwei Unbekannte in beiden Fällen Bargeld erbeutet.

In Ahrensburg, in der Manfred-Samusch-Straße, auf dem "Nessler-Parkplatz" wurde ein 84-jähriger Senior von einem Unbekannten angesprochen und um einen Geldwechsel gebeten, damit der Parkautomat bedient werden könne. Hilfsbereit holte der Brunsbeker sein Portmonee heraus, um der Bitte nach zu kommen. Dabei stahl der Täter unbemerkt aus der Geldbörse die im inneren befindlichen Geldscheine. In diesem Fall waren es 200 Euro. Den Diebstahl bemerkte der Senior erst zu Hause. Die Beschreibung des Täters: ca. 30-40 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß. Bekleidet sei er gewesen mit einem marineblauen Mantel und einer marineblauen Pudelmütze.

Auch am 07.11.2024, in Trittau, auf einem Discounter-Parkplatz in der Poststraße wurde ein 68-Jähriger angesprochen und nach dem Wechsel von Münzstücken gefragt. Ehe sich der Trittauer versah, waren seine 150 Euro aus dem Portmonee verschwunden. Der unbekannte Täter sei nach Angaben des Geschädigten ca. 170 cm groß und von schlanker Statur. Der Phänotypus wurde als asiatisch bezeichnet. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke.

Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Vor dem Hintergrund dieser Vorfälle warnt die Polizei aktuell vor derartigen Personen. Sie sprechen ihre Opfer meist in einem freundlichen Ton an, schaffen durch Ablenkung jedoch eine unübersichtliche Situation. Anschließend erweisen sie sich als extrem fingerfertig und prellen so die Personen um Bargeld. Die Polizei rät zu erhöhter Wachsamkeit bei Wechselgeldwünschen. Verschaffen sie sich möglichst Distanz zu den Personen, um Unbekannten keinen Einblick in ihre Geldbörse zu gewähren. Lassen sie sich nicht überrumpeln und machen sie in derartigen Situationen andere auf sich aufmerksam.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell