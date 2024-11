POL-RZ: Berauscht und ohne Führerschein in einen Unfall verwickelt

Ratzeburg (ots) - 08. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07.11.2024 - Geesthacht Am gestrigen Donnerstag (07.11.2024) kam es in der Bahnstraße sowie im Wandsbeker Ring in Geestacht zu einem vollendeten sowie einem versuchten Einbruch. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen Unbekannte zwischen 14.00 Uhr und 17.40 Uhr über das Treppenhaus in eine Wohnung im 2. Obergeschoss in der Bahnstraße ein. Anschließend ...

mehr