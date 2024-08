POL-PDPS: Nächtlicher Heuballenbrand

Polizeidirektion Pirmasens

Contwig (ots)

Helle Flammen und eine Rauchentwicklung schreckten in der vergangenen Nacht die Anwohner der Maßweilerstraße und Umgebung auf. Um 23:35 Uhr wurde den Einsatzkräften der Polizei sowie der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land der Brand von ungefähr 120 Heuballen gemeldet. Diese waren zuvor auf bislang unbekannte Weise in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm mit einer großen Anzahl von Kräften die Löschmaßnahmen. Dabei kam auch der Speziallüfter einer Homburger Firma zum Einsatz. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauch- und Geruchsentwicklung, welche auch in größerer Entfernung durch die Anwohner wahrgenommen werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Löschmaßnahmen dauern weiterhin an und werden vermutlich bis in die Morgenstunden fortgeführt. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell