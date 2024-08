Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Schlägerei im Hornbach-Baumarkt

Polizei Pirmasens (ots)

Am Samstag, 24.08.2024, gegen 13:20 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über eine Schlägerei zwischen zwei Kunden im Drive-In Bereichs des Hornbach-Baumarktes in der Zweibrücker Straße informiert. Beim Eintreffen der Streife vor Ort war nur noch einer der Beteiligten vor Ort. Nach Zeugenangaben soll der Täter die Örtlichkeit als Beifahrer in einem grauen BMW mit auswärtigem Kennzeichen verlassen haben. Durch einen hinzugezogenen Diensthundeführer konnte das gesuchte Fahrzeug im Rahmen der Streife entdeckt und von einer weiteren Streife angehalten werden. Der 64-jährige Beschuldigte aus Baden-Württemberg soll sich im Kassenbereich vorgedrängt haben. Als er darauf von dem 37-jährigen Geschädigten angesprochen wurde, war es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Diese endete mit einem Faustschlag des 64-jährigen auf die Nase des 37-jährigen Mannes. Der stellvertretende Marktleiter, der auch die Polizei von dem Vorfall verständigt hatte, wolle durch Herablassen der Ausfahrtsschranke das Fahrzeug zunächst am Verlassen des Drive-In hindern. Durch massive Drohungen des 64-jährigen unter Druck gesetzt, öffnete der Mitarbeiter schließlich die Ausfahrt. Gegen den 64-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Nötigung eingeleitet. |pips

