POL-PDPS: Täterfestnahme nach Ladendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zu einem Fahndungserfolg der Polizei kam es am Samstagmittag in Zweibrücken. Gegen 16 Uhr teilte ein Sportbekleidungsgeschäft des Outlet-Centers mit, dass es zu einem Ladendiebstahl kam. Nach der Tat flohen die sieben Tatverdächtigen in Richtung Innenstadt. Bereits auf der Anfahrt konnten fünf der Tatverdächtigen von den Einsatzkräften in einem Pkw beobachtet und festgenommen werden. Zwei weitere konnten in das angrenzende Waldgebiet am Funkturm sowie in das nahe Wohngebiet fliehen und sich dort verborgen halten. Durch die Polizei wurden im Anschluss intensive Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, welche teilweise auch öffentlichkeitswirksam waren. Diese führten schlussendlich zum Erfolg. Die zwei Flüchtigen konnten im Waldbereich dingfest gemacht werden. Dabei war auch ein Diensthundeführer im Einsatz. Der Fahndungserfolg ist auch einigen aufmerksamen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu verdanken. Diese gaben wertvolle Hinweise zum Aufenthalt der Tatverdächtigen und sorgten so mit für einen schnellen Fahndungserfolg. Alle Straftäter wurden zur Durchführung von Folgemaßnahmen auf die Polizeidienststelle verbracht. Bei ihnen konnte Diebesgut aus drei unterschiedlichen Geschäften des Outlet-Centers im Gesamtwert von 1.800 Euro aufgefunden werden. |pizw

