Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfall am Ortsausgang - Pkw kippt auf die Seite

Ratzeburg (ots)

13. November 2024 | Kreis Stormarn - 12.11.2024 - Rausdorf

Am Dienstag (12.11.2024) kam es in der Großenseer Straße in Rausdorf zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 13:10 Uhr eine 46-Jährige mit ihrem Pkw (VW) die Großenseer Straße, aus Rausdorf kommend, in Richtung Großensee. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Fahrerin alleinbeteiligt am Ortsausausgang der Gemeinde Rausdorf mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Knick am Straßenrand. Der Pkw kippte auf die Seite. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Angaben zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Trittau hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell