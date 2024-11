Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

14. November 2024 | Kreis Stormarn - 11.11.-13.11.2024 - Großensee

In der Zeit von Montag (11.11.2024), 14:00 Uhr, bis Mittwoch (13.11.2024), 09:00 Uhr, ereignete sich in der Rausdorfer Straße in Großensee ein Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Am 11.11.2024 stellte ein 64-jähriger Mann gegen 14:00 Uhr einen Pkw Hyundai Tucson ordnungsgemäß in der Rausdorfer Straße ab. Der Pkw stand rechtsseitig am Fahrbahnrand, in Richtung Rausdorf, kurz hinter der Einmündung zur Trittauer Straße. Den erheblichen Schaden am Fahrzeug stellte der 64-Jährige am Mittwochmorgen, gegen 09:00 Uhr, fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein unbekanntes Fahrzeug seitlich in den Hyundai gefahren. Der Bereich der Fahrertür wurde dadurch stark beschädigt. Der Schaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Trittau hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 04154/7073-0 oder per E-Mail: Trittau.PSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell