POL-OS: Bersenbrück: Schwerer Unfall auf Ankumer Straße - eine Person schwer verletzt

Osnabrück (ots) - Am Dienstag geriet ein Audi in den Fokus eines Einbrechers. Um 18:10 Uhr verschaffte sich der Unbekannte in der Lissy-Rieke-Straße gewaltsam Zutritt zu dem PKW. Womit der Einbrecher nicht rechnete: Der Eigentümer befand sich in der Nähe und sprach den Täter verwundert an, als dieser in seinem PKW auf dem Beifahrersitz saß. Der Täter war so ...

mehr